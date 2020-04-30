حماية المستهلك تقفل مستودعاً بالشويفات ضبط بداخله 20 طنا من المواد المنتهية الصلاحية

ضبطت فرق ​حماية المستهلك​ بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، "حوالي 20 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في مستودع في منطقة ​الشويفات​، واقفلته بالشمع الأحمر بعد تسطير ​محضر ضبط​ بمؤازرة من مديرية ​امن الدولة​". إضغط للمزيد

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