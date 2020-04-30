تقي الدين حذر من خطورة ما يحصل في طرابلس

دان رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ في تصريح له الاعتداء على ​الجيش اللبناني​. وحذر من خطورة ما يحصل في ​طرابلس​، رافضاً جر الجيش الى معارك داخلية .

وشدد تقي الدين على أن المس بهيبة الجيش اللبناني ممنوع ومرفوض ويجب محاسبة كل من تسول له القيام بهذه الأفعال ضد ​المؤسسة العسكرية​. وأكد ان "الجيش اللبناني وسائر ​القوى الأمنية​ بالنسبة إلينا في "حزب الوفاق الوطني " خط احمر وممنوع الاعتداء عليهم".

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