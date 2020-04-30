تقي الدين حذر من خطورة ما يحصل في طرابلس

دان رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في تصريح له الاعتداء على الجيش اللبناني. وحذر من خطورة ما يحصل في طرابلس، رافضاً جر الجيش الى معارك داخلية .
وشدد تقي الدين على أن المس بهيبة الجيش اللبناني ممنوع ومرفوض ويجب محاسبة كل من تسول له القيام بهذه الأفعال ضد المؤسسة العسكرية. وأكد ان "الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية بالنسبة إلينا في "حزب الوفاق الوطني " خط احمر وممنوع الاعتداء عليهم".
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