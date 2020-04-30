مدارس المبرات تطلق أول عملية تقييم لطلابها عبر منصتها الالكترونية للتعليم عن بعد

أعلنت مدارس ​جمعية المبرات الخيرية​، عن "إطلاقها أول عملية تقييم لطلابها البالغ عددهم 22288 في مدارسها الأكاديمية والمهنية، عبر منصتها الالكترونية للتعليم عن بعد، وتأتي عملية التقييم هذه بعد أربعة أسابيع من تعليم ​الطلاب​ عبر المنصة الالكترونية المركزية التي حرصت من خلالها مدارس المبرات على تقديم خدمة تعليمية فضلى للطلاب، لضمان عدم انقطاعهم عن التعلم، في ظل التعطيل القسري الذي فرضته الظروف الصحية المستجدة بسبب فايروس ​كورونا​".

ولفتت إلى أن "عملية تقييم الطلاب سوف تصدر نتائجها بشكل تلقائي فور الانتهاء من إنجازها، وقد تم تحديد ثلاث فترات للطلاب لإجراء الامتحانات التقييمية إفساحا في المجال لاختيار الوقت المناسب لهم خلال ​النهار​".