مركز العناية الطبية بزحلة يعلن عن خدمة السيارات لفحص كورونا

أعلن مركز العناية الطبية MCC في زحلة، عن موقع DRIVE THRU ، لأخذ عينات من المواطنين الذين يرغبون بإجراء فحص ل​فيروس كورونا​.

إستحداث المركز جاء بتعاون مع ​بلدية زحلة​- معلقة و​تعنايل​، التي أمنت له المكان المناسب في منطقة بساتين حوش الأمراء- في الموقع الذي سيتحول محطة للحافلات والباصات من ضمن خطة رفع التلوث عن المدينة.

وأفاد مراسل "​الخليج 365​" أنه بعد ظهر اليوم تفقد الموقع محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جوده ورئيس بلدية زحلة المهندس ​أسعد زغيب​، كما جالا في المختبر الذي سيجري فيه الفحص، برفقة رئيس المركز الدكتور ميشال فتوش، والدكتور ابرهيم نمر الذي يشرف على عملية أخذ العينات وتحليلها. وجرى تأكيد على أهمية هذا التعاون بين القطاع والخاص والبلدية، من أجل تأمين خدمة تحافظ على ​السلامة العامة​ في مواجهة الفيروس، وتسهل إستقبال المواطنين.