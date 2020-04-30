غرفة إدارة الكوارث: 4 اصابات جديدة بالكورونا رفعت العدد الى 725 حالة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء ​كورونا​ المستجد، واشارت خلاله الى انه "إجراء 31233 فحص، 725 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 ​حالات​ جديدة"، موضحة أن "150 حالة تعافت من هذا الفيروس".

ولفت التقرير الى أن "46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%، والفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.48%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مؤكداً أنَّ "94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية والسورية".