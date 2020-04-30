ترامب لبن سلمان: اقطع إمدادات النفط أو تفقد الدعم العسكري الأميركي

أفادت وكالة رويترز عن أنه "في الوقت الذي ضغطت فيه ​الولايات المتحدة​ على ​السعودية​ لإنهاء حرب أسعار النفط مع ​روسيا​، أعطى الرئيس ​دونالد ترامب​ إنذاراً للقادة السعوديين.​​​​​​، وقال ترامب للأمير السعودي محمد بن سلمان: اقطع إمدادات النفط أو تفقد الدعم العسكري الأميركي"

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