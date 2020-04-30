وزيرة الإعلام: مجلس الوزراء وافق على اقتراح الحكومة الاصلاحي

أكدت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هنأ ​العمال​ في عيدهم وقال إننا نريد لهم وضعاً أفضل"، مشيرة الى ان "مجلس الوزراء وافق على اقتراح ​الحكومة​ الاصلاحي ومشروع قانون يرمي لتعديل هيئة التحقيق الخاصة بشأن تبييض الأموال وفق ملاحظات ​وزارة المال​ كما وافق على عرض ​وزارة الطاقة​ لاستراتيجية التحوّل".

ولفتت عبد الصمد الى ان "دياب أكّد أنّ مجلس الوزراء سوف يدرس الخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة لتحسين الوضع في البلد"، موضحة "وجود خيارات عدة في الخطة الاصلاحيّة وعلى اساسها سيتم اتخاذ القرارات في ما بعد"، مشيرة الى انه "ليس هناك تحرير للعملة في الوقت الحاضر وعند تغيير المعطيات سنعيد النظر بالأمر".

