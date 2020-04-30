الحريري يلتقي في بيت الوسط رؤساء الحكومات السابقين سلام وميقاتي والسنيورة

يلتقي رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ رؤساء الحكومات السابقين ​تمام سلام​، ​نجيب ميقاتي​ و​فؤاد السنيورة​. إضغط للمزيد

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