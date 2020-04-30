دياب: لن أعلق على كلام سلامة ولم يعترض الوزراء على شروط صندوق النقد

أشار رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​حسان دياب​ إلى أنه "لن يعلق الآن على كلام حاكم ​مصرف لبنان​ ولم يعترض أحد من الوزراء في الحكومة على شروط ​صندوق النقد​". إضغط للمزيد

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