بريطانيا تكرم الضابط الملهم بعيد ميلاده المئة

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نصر المجالي: كرمت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، المحارب القديم توم مور الذي قاد مبادرة تطوعية بالمشي في حديقة منزله مائة مرة وجمع 31 مليون جنيه إسترليني لصالح الخدمات الصحية في مواجهتها لفيروس كورونا بعيد ميلاده المئة.

وتلقى الكابتن مور برقية تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية حيث منحته رتبة كولونيل فخري في القوات المسلحة البريطانية، كما منحته ميدالية الدفاع في الحرب العالمية الثانية.

وحامت طائرتان من سلاح الجو الملكي البريطاني وهما من طرازي (Spitfire وHurricane) وكانتا شاركتا في معركة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية فوق منزل الكولونيل في مقاطعة بيدفورشير للتعبير عن التقدير العالي من الجيش لمبادرته الإنسانية.

وكان الكولونيل الفخري توم مور شارك شخصيا قبل تقاعده في الحرب العالمية الثانية.

مور يلوح لطائرات سلاح الجو

كلمة جونسون

وفي كلمة متلفزة، وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل الكولونيل توم مور الملهم بأنه "نقطة مضيئة في حياتنا" حيث تمنى له عيد ميلاد سعيدا المائة وشكره على جمع الأمة معًا من خلال وباء الفيروس التاجي.

وخاطب جونسون، الكولونيل مور بالقول: "لقد أدت جهودك البطولية إلى رفع معنويات الأمة بأكملها. لقد أنشأت قناة لتمكين الملايين من قول الشكر الجزيل للرجال والنساء الرائعين في هيئة الخدمات الصحية NHS لدينا وهم الذين يقومون بأكثر الأعمال روعة".

يذكر أن هناك تقليدا بريطانيا يعود إلى بضع سنوات يوجه فيه رئيس الوزراء لحظة شكرا خاصا لشخص ما على خدمته للآخرين.

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وقال جونسون: "من خلال ما قمتم به لدعم الخدمات الصحية كنقطة ضوء. وهذا بالضبط ما أنت عليه كابتن مور- نقطة ضوء في حياتنا. فانني نيابة عن البلد بأكمله، أشكركم وأتمنى لكم عيد ميلاد مائة خاصا جدًا".

طائرتان من سلاح الجو البريطاني فوق منزل مور

كما تلقى الكولونيل التهاني من ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اللذين قالا إنه جعلهما "فخورون بكونهما بريطانيان".

ومع إرسال المهنئين في جميع أنحاء العالم نحو 125000 بطاقة تهنئة بعيد ميلاده المئة، أشاد وزير الدفاع بن والاس بالعقيد توم، قائلاً إنه لا يجسد فقط "روح مجتمعنا المخضرم المذهل ولكن أيضًا تصميم هذه الأمة".

وقال الجنرال السير مارك كارلتون سميث، رئيس هيئة الأركان العامة خلال تلاوة قرار تعيين المخضرم أول كولونيل فخري في كلية الجيش التأسيسية، في هاروغيت التي تشرف على تدريب الجنود الأغرار البالغين من العمر ما بين 16 و17 عامًا من الجنود، بأمر من الملكة، إن توم مور سيكون "قدوة ملهمة لأجيال صغيرة وكبيرة".

كعكة الميلاد المئة

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