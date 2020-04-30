شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة انتشار الأغذية الفاسدة في محافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والداخلية والتنمية المحلية بشأن انتشار الأغذية الفاسدة في محافظة الشرقية وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه التجار معدومي الضمير.

وقالت "فهيم"، في طلب الإحاطة، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت عمليات كثيرة لبيع السلع الفاسدة بمحافظة الشرقية، بما يتطلب معه اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هؤلاء التجار معدومي الضمير.

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وأكدت، "حتى أن هؤلاء التجار لم يلتزموا بحرمانية الشهر الكريم، ودأبوا على بيع سلع فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية للمواطن بما يسبب أضرار صحية بالغة".

وأوضحت فايقة فهيم، أنه تم اكتشاف معمل للمخللات يقوم بتخزين المخللات ببدرومات أشبه بالمدافن، في إحدي الأماكن بدون ترخيص، وبدون توافر أي اشتراطات صحية بها، بعزبة أبو صالح، التابعة لقرية أم رماد، مركز الزقازيق، ليتم تعبئتها بعد تخميرها وبيعها بالأسواق.

وطالبت بتكثيف الحملات من الأجهزة الأمنية والصحية وجهاز حماية المستهلك لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على كل مخالف حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.