4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 725 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة- في بيان لها اليوم- إلى أن الإصابات الأربع بالفيروس جميعها لمواطنين وافدين من خارج البلاد، وذلك بعد استئناف المرحلة الثانية من الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، وأنه لم تُسجل أي حالة إصابة بين المقيمين داخل

لبنان.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1367 فحصا للمقيمين داخل لبنان و686 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج.

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من جانبه، حذر رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، من "موجة ثانية خطيرة" من الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، في حال عدم التزام اللبنانيين الحذر والتدابير الوقائية والصحية تزامنا مع

التخفيف التدريجي من قبل الدولة للقيود الخاصة بالتحرك والتنقل"، مستشهدا على صحة هذا الطرح بتجدد الإصابات في اليابان وسنغافورة.

وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمشاركة وزير الصحة حمد حسن، إلى وجوب ارتداء المواطنين اللبنانيين الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والمداومة على غسل اليدين، حرصا على ألا تشهد البلاد موجة ثانية من الوباء.



وأوضح أن معظم المستشفيات الحكومية أصبحت مجهزة في معظمها بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في حالة حدوث موجة ثانية من الوباء، سواء بأجهزة التنفس الصناعي أو فحوص الـ بي سي آر.

