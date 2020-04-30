غدًا.. بدء تخفيف القيود بالنمسا وعودة الحياة إلى طبيعتها

أعلن ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن البلاد سوف تبدأ غدًا الجمعة إجراءات تخفيف قيود الإغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.
معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد.
وقال أنشوبير، في تصريحات له اليوم الخميس، إن شهر مايو سيشهد عودة جزئية للحريات العامة مع بدء تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم الأنشطة العامة، مبررا ذلك بانخفاض
وأضاف الوزير أنه يمكن الخروج من المنزل فى أي وقت اعتبارا من أول مايو مع مراعاة الحد الأدنى للمسافة الذي يبلغ مترًا واحدًا، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة سوف تطبق حتى30 يونيو المقبل قبل إعادة تقييم تطورات الوضع فى البلاد.
وأوضح الوزير أنه سيتم السماح بتنظيم بعض المناسبات بمشاركة لا تتجاوز 10 اشخاص ويمكن أن تصل إلى 30 شخصا في حالة المشاركة بالجنازات، لافتا إلى ضرورة الالتزام بارتداء قناع عند التسوق وعند استخدام وسائل النقل العام.
وأضاف الوزير أن شهر مايو سيشهد أيضا عودة المدارس واستئناف الخدمة في المطاعم وسط ضوابط مشددة.
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