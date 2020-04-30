ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الكويت إلى 4024 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

قال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين من الجنسية الهندية الأول منهما في الـ54 من العمر وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ سبعة أيام والثاني يبلغ 51 عاما وكان يتلقى الرعاية منذ 14 يوما.

وأفاد السند أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 4 حالات (3 منها لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة

وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى مصر).

وأضاف أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 276 حالة (24 منها لمواطنين كويتيين) و (125 حالة من الجنسية الهندية) و(30 حالة من الجنسية المصرية) و(20 حالة من الجنسية البنغلاديشية).

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وذكر أن إجمالي الحالات المخالطة تضمن (13 حالة من الجنسية الفلبينية) و(18 من الجنسية الباكستانية) و(11 من الجنسية السورية) و(8 من الجنسية اللبنانية) و(5 لمقيمين بصورة غير قانونية) و(5 من

الجنسية الإيرانية) و (4 من الجنسية السعودية ) و(3 من الجنسية النيبالية) و(3 من الجنسية السريلانكية) و(حالتان من الجنسية الأردنية) وحالة واحدة لكل من الجنسيات التالية (إندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا والسودان وأوزبكستان).

وأوضح أن الحالات المصابة والتي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ أربع حالات لمواطنين كويتيين.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أفاد السند بأن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 66 حالة منها 30 حالة حرجة و36 مستقرة.

وأشار إلى أن العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 2459 حالة في حين أنهى 64 شخصا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال الـ24 ساعة الماضية.