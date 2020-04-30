حالات الإصابة بكورونا في إندونيسيا تتجاوز الـ10 آلاف

أعلنت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة تجاوزت 10 آلاف، للمرة الأولى.



قال المتحدث باسم المجموعة، أحمد يوريانتو، إن عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 10118 حالة، بعد تسجيل 347 حالة خلال 24

ساعة، مضيفًا أنه تم تسجيل ثمانى حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 792 حالة.

وقال "يوريانتو" إنه حتى الآن تم إجراء أكثر من 72 ألف اختبار فحص فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة إتش إم سامبويرنا المصنعة للسجائر، المملوكة لشركة فيليب موريس انترناشيونال، أنها أغلقت مصنعها في مدينة سورابايا، ثاني أكبر مدينة بإندونيسيا، عقب وفاة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا.

كانت إندونيسيا فرضت قيودًا اجتماعية واسعة النطاق في البلاد، حظرت التجمعات الكبرى وأغلقت الأعمال غير الضرورية، والأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

