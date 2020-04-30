البحرين تسجل 116 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الخميس، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

قالت الوزارة- في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم-

إن الاصابات الجديدة تشمل 109 حالات لعمالة وافدة، وست حالات لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات القائمة بلغ 1534.

وأشارت إلى شفاء 40 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1495، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.