قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن 71 شخصًا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6028 حالة. الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6028 حالة. وذكر جهانبور- في بيان اليوم الخميس على التليفزيون الرسمي- أن إجمالي الإصابات في إيران، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من تفشي المرض، بلغ 94640 إصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل 71 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.