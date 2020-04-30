حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا

حظرت ألمانيا أنشطة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية على تويتر "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر حزب الله الإرهابي في ألمانيا"، مضيفا أن سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة.

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في المنظمة.

يذكر أن البرلمان الألماني وافق في ديسمبر الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى أنشطته الإرهابية خاصة في سورية.