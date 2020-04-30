كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس البولندي يعين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الرئيس البولندي، أندرزيج دودا، مسؤولا سابقًا من وزارة العدل الوطنية في حكومة العدالة والقانون كرئيس بالنيابة للمحكمة العليا، اليوم الخميس، لاختيار بديل لناقد صريح لحكومة العدالة والقانون الذي يشغل حاليًا منصبه.

ويقول منتقدو الحكومة، إن تقاعد مالجورزاتا غيرسدورف يفتح الطريق أمام حكومة العدالة والقانون لاختيار رئيس جديد يدعم الإصلاح القضائي للحزب الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي على أنه تخريب للقيم الديمقراطية، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وسيُكلف كامل زرادكيويتش، 47 سنة، بعقد جمعية قضاة المحكمة العليا في الأيام المقبلة لتعيين خمسة مرشحين لـ"دودا" للاختيار من بينهم.

وقد أعلنت السلطات البولندية، مساء يوم الأربعاء، الإبقاء على الإجراءات الصارمة على حدودها في إطار جهود مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الثالث عشر من مايو المقبل.