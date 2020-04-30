كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في قبضة الوباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن أوروبا "لا تزال في قبضة هذا الوباء"، حيث قال المدير الإقليمي الدكتور هانز كلوجر: "تمثل المنطقة الأوروبية اليوم 46٪ من الحالات، و63٪ من الوفيات على مستوى العالم".

على الرغم من أن أوروبا ترى أدلة على "استقرار أو انخفاض" في الحالات الجديدة منذ إدخال تدابير التباعد الاجتماعي، حذرت منظمة الصحة العالمية من الرضا عن النفس.

"هذا الفيروس لا يرحم. يجب أن نظل متيقظين ومثابرين وأن نكون صبورين ومستعدين لزيادة الإجراءات عند الحاجة ".

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زادت الحالات التراكمية لـ Covid-19 بنسبة 15 ٪ خلال الأيام السبعة الماضية، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 17 ٪ خلال نفس الفترة.

قال الدكتور كلوجر: "إن الوضع في جميع أنحاء منطقتنا ليس متجانسًا. كل بلد يرسم طريقه إلى الوضع الطبيعي الجديد.

يصادف يوم الخميس مرور ثلاثة أشهر على إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس انتشار الفيروس التاجي كحالة صحية طارئة.

