كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعد "ميركل": تمديد التباعد الاجتماعي في ألمانيا حتى 10 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هيلج براون، رئيس موظفي المستشارة أنجيلا ميركل، قبيل اجتماع حكومي، اليوم الخميس، لمراجعة قيود الإغلاق لفيروس كورونا المستجد، بأن إجراءات التباعد الاجتماعي في ألمانيا سيتم تمديدها حتى 10 مايو المقبل.

وقال هيلج براون: "ستناقش ميركل وقادة الولاية مقترحات بشأن إعادة فتح المدارس ودور الحضانة واستئناف الأحداث الرياضية، البيانات ستنتظر حتى السادس من مايو للحصول على بيانات حول الآثار التي أحدثتها الخطوات الأولى لتخفيف الإغلاق قبل الانتقال مرة أخرى، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول لـ"n-tv": "سيتم تمديد قيود الاتصال بالتأكيد حتى 10 مايو في الوقت الحالي".

بدأت ألمانيا تخفيف إغلاقها الأسبوع الماضي، عندما سُمح لبعض المتاجر بالفتح شريطة أن تمارس تباعدًا اجتماعيًا صارمًا، لكن "ميركل" ومستشاري الحكومة قلقون من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس: "يقدر معدل تفشي الفيروس في ألمانيا حاليًا بـ 0.76 في المتوسط​​، وهذا يمثل انخفاضا من 0.96 في وقت سابق من هذا الأسبوع".

يعني الرقم 0.76، في المتوسط، أن 100 شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد COVID-19 يصيبوا 76 شخصًا آخر. وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة سينخفض بمرور الوقت.

ومع ذلك، قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثار فيلير في مؤتمر صحفي: "يمكنني فقط أن أحذركم جميعًا من أن تكوني متساهلة للغاية مع هذا الفيروس، وليس الاستهانة به."

وأضاف: "هذا الفيروس له عدد من الخصائص التي لا أريد أن أعرضها على أي شخص - لا لي ولا لأطفالي، بصراحة."

اتفق وزراء التعليم في الولايات الفيدرالية الست عشرة في ألمانيا يوم الثلاثاء على أن المدارس ستعيد فتح الفصول الدراسية لجميع الصفوف ببطء بحلول العطلة الصيفية، على الرغم من أن التلاميذ سيتعين عليهم العمل والتعلم في مجموعات أصغر.