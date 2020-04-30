كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تبلغ عن 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغت سلطات الصحة في ماليزيا عن 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، ليرتفع العدد التراكمي إلى 6002 حالة.
كما أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين، ليصل مجموع الوفيات إلى 102، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقد أعلنت وزارة الصحة الماليزية يوم الأربعاء، عدم وقوع أي حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبقى عدد الوفيات حتى الآن 100 حالة أو ما يعادل 1.68% من إجمالي الإصابات.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمره الصحفي اليومي بخصوص مستجدات كوفيد-19 في بوتراجايا يوم الأربعاء، قوله: إن الإصابات الجديدة اليومية بلغت 94 حالة، ليصل عددها الإجمالي إلى 5.945 حالة.
وأضاف، أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضًا 1.758 حالة تتلقى للعلاج بمن فيهم 40 مريضًا تحت العناية المركزة.