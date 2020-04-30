كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر التشيك.. وزير: تم احتواء فيروس كورونا والحكومة ستواصل فتح الاقتصاد بحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة في جمهورية التشيك، آدم فويتيك، اليوم الخميس، إن انتشار فيروس كورونا المستجد تم احتواؤه في البلاد وستواصل الحكومة فتح الاقتصاد بحذر.

وقال فويتيك في مؤتمر صحفي متلفز: "حتى الآن لا نرى اتجاهًا سلبيًا ناتجًا عن الاسترخاء السابق"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سنمضي بحذر، تدريجيًا في الموجات القادمة، وأعتقد أننا نسير في طريق جيد".

وقالت الوزارة، إن معدل انتشار الفيروس انخفض إلى 0.7، مما يعني أن كل شخص مصاب حديثًا ينقل العدوى إلى أقل من شخص آخر.

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وتوقعت حدوث 7900-9.700 إصابة في نهاية مايو، من 7581 إصابة حتى صباح الخميس.

وشهدت الدولة انخفاض عدد الحالات الجديدة إلى أقل من 100 حالة خلال الأيام الثمانية المتتالية الماضية، كما انخفض عدد الحالات النشطة أيضًا.

دفعت التطورات الإيجابية الحكومة إلى البدء في إعادة فتح المتاجر والخدمات وكذلك الرعاية الطبية غير العاجلة حيث يخشى الأطباء من تأثير الإهمال في الرعاية القياسية.

وشهدت البلاد أيضًا انخفاضًا في عدد المرضى في المستشفيات ، إلى 348 يوم الأربعاء من ذروة 446 في 9 أبريل. حتى الآن ، توفي 227 شخصًا ، أي ما يعادل 21 لكل مليون شخص.