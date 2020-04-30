كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تقلص الاقتصاد الإسباني بنسبة 5.2٪ في الربع الأول من2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلص الاقتصاد الإسباني بنسبة 5.2٪ في الربع الأول من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في مارس، عندما تسببت عدوى فيروس كورونا في حدوث حالة طوارئ وإغلاق على مستوى البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

هذا هو أكبر انخفاض ناتج محلي إجمالي شهدته إسبانيا في التاريخ الحديث، وهو أعمق بكثير من الانخفاض الذي شهدته في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، عندما تقلص الاقتصاد بنسبة 2.6٪ في الربع الأول من عام 2009.

كان قطاع الخدمات هو الأكثر تضررًا، حيث تأثرت المؤسسات الثقافية مثل دور السينما والمسارح بشكل خاص - حيث انخفضت بنسبة 11.2٪ - في حين انخفضت التجارة والنقل والضيافة بنسبة 10.9٪.

يعتمد التقرير الفصلي على بيانات أسبوعية من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع تأثير الإغلاق الذي تفرضه الحكومة على الأسبوعين الأخيرين فقط من الربع الأول.

تم تمديد الإغلاق الوطني حتى 9 مايو ليصل 8 أسابيع، مما يشير إلى أن التأثير السلبي على الاقتصاد الإسباني يمكن أن يكون أعمق عندما يتم نشر بيانات الربع الثاني في الصيف.

