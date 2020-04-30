كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تسجيل من البيت الأبيض يشعل نظرية المؤامرة حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع تسجيلي لحوار دار بين صحفيين في البيت الأبيض خلال مؤتمر عن فيروس كورونا المستجد في 21 إبريل، قال أحدهما خلاله "كلنا هنا أخذنا اللقاح".

وكشف المقطع التسجيلي، عن حوار دار بين كبير مراسلي قناة فوكس نيوز في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة نيويورك تايمز، دوغ ميلز، قبل بدء الملخص الإعلامي اليومي، وفقًا لموقع سي إن إن بالعربي.

وقال ميلز في المقطع التسجيلي: "إننا جميعا تلقينا اللقاح" في رد على روبيرتس الذي طلب منه "خلع" القناع الصحي.

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وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد بريس، عقب روبيرتس، على مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية، وأعاد نشر التقرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وعلق روبيرتس قائلا: "الحقيقة: قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الاثنين، أطلع روبيرتس صديقه ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس انجلوس أكبر بكثير مما هو معلن.."

وقالت وكالة أسوشيتد برس، عن حقيقة الفيديو، إن ما نشر على مواقع التواصل كان مقطعا ومجتزأ من الحوار بين الصحفيين حول الدراسة الجديدة. وتابعت: ميلز سأل روبيرتس: "ماذا تعلم يا صاحبي؟ (يقصد عن الدراسة)". قبل أن يجيبه الثاني قائلا: "يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا)"، ليرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: "حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال".