كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا: الإصابات بفيروس كورونا المستجد تزيد عن 10,000 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الخميس، تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يجعل المجموع في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أعلى من 10,000 لأول مرة مع 10,118 إصابة، حسبما قال مسؤول وزارة الصحة، أحمد يوريانتو.

وأبلغ "يوريانتو" عن ثماني وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522، وتم اختبار أكثر من 72300 شخص، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أكد مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أن بلاده أكدت 260 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، يوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 9771 إصابة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".