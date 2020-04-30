شحادة يطالب وزارة المالية بالاهتمام بالفنانين وأصحاب القاعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرض النائب د. إمطانس شحادة (التجمع، القائمة المشتركة) اليوم، الخميس، في الهيئة العامة في الكنيست، المصاعب المالية التي يواجهها الفنانون، في كل المجالات، أمام نائب وزير الاقتصاد، وذلك في أعقاب التوجهات التي يتلقاها مكتبه من فنانين، مصورين، وأصحاب قاعات وغيرهم.

وقال شحادة إن "هذه شريحة محددة جدًا من أصحاب المصالح، التي بجب على وزارة المالية الاهتمام لأمرها، لأن ظروفهم خاصة وتعاني من ضائقة اقتصادية مضاعفة، وذلك لأن أصحاب هذه المصالح يعملون بشكل موسمي، أي في أشهر محددة من السنة (تمتد من شهر نيسان حتى شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني)، وفي هذه الأشهر يكون مدخولهم الأساسي لباقي أشهر السنة".

وأضاف أن "الفترة التي وفقها قُرر منح تعويضات مالية للمصالح، لا تتناسب مع هذه الشريحة".

وطالب شحادة وزارة المالية ونائب الوزير بالاهتمام، فورًا، بهذه القضية العينية، ومتابعة الموضوع لإيجاد حلول خاصة ومناسبة للعاملين والعاملات في هذا المجال.