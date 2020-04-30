الرّاصد الثقافي لأيام العزلة البيتية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت جمعيّة الثقافة العربيّة منذ أسبوع، مشروعًا جديدًا تحت اسم "الراصد الثقافي"، يرصد ويجمع الأنشطة والمبادرات الثقافيّة خلال أيّام الحجر المنزلي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وفي بيان صادر عن الجمعيّة قالت إن "الراصد الثقافي يهدف إلى تقديم فعاليات ثقافية يمكن للجمهور العام مشاهدتها ومتابعتها من منازلهم والتفاعل معها، إذ تنشر جمعيّة الثقافة العربيّة بشكل يومي عبر صفحتها الرسميّة في "فيسبوك"، مجموعة من الأفلام والعروض الفنيّة واقتراحات كتب ومقالات للقراءة بالإضافة لجولات افتراضية وموسيقى وندوات وورشات تعليميّة".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة جاءت لتنظيم عمليّة تجميع الاقتراحات والمبادرات الثقافيّة الكثيرة التي تنتشر هذه الأيّام في مواقع التواصل والعالم الرقمي، ليكون الراصد الثقافي المرجع الذي يمكن العودة له في أي وقت واختيار أي فعاليّة ثقافيّة لممارستها في الوقت المناسب للجمهور من المنزل".

ووفي وقت سابق ومنذ الأسبوع الماضي أشارت الثقافة إلى أنها "نشرت سبع منشورات بمواضيع ثقافيّة مختلفة، وفي كل منشور مجموعة من الاقتراحات مع روابط لفعاليّات بادرت لها مؤسسات فلسطينيّة وعربيّة وعالميّة أو أفراد ومجموعات مستقلّة. وسوف تستمر عمليّة النشر اليومي للاقتراحات خلال الأسابيع القادمة".

ودعت الجمعيّة "الجمهور إلى التفاعل مع الراصد الثقافي لما يقدّمه من مواد تثقيفيّة غنيّة متنوّعة ومفيدة. كما تدعو المؤسسات والأفراد إلى إرسال مبادراتهم إلى بريد صفحة الجمعيّة في ‘فيسبوك‘ لنشرها ضمن الراصد الثقافي".

وفي تصريح لمديرة جمعيّة الثقافة العربيّة رلى خوري، قالت إننا "نسعى من خلال الراصد الثقافي إلى مواجهة التحديّات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا العالميّة على عمل المؤسسات الثقافيّة والبشر عمومًا. وينتشر في هذه الأيام كم هائل من المبادرات الثقافيّة، وارتأينا أن نقوم برصدها وتقديمها للجمهور العام الذي يمكنه التفاعل معها. ننصحكم بزيارة صفحتنا في ‘فيسبوك‘ بشكل يومي ليكون لنا تواصل مستمر، وندعوكم لتخصيص جزء من وقتكم في ممارسة أنشطة ثقافيّة، حيث بإمكانكم أن تجدوا في الراصد الثقافي وبشكل سهل، المصادر الموثوقة والممتازة لأبرز ما يُنشر".

يقدّم الراصد اليوم الخميس، سلسلة من المقترحات، وهي لاطلاعكم؛

1-عرض مسرحي راقص لشادن أبو العسل ومنار زعبي

2-عرض مسرحيّة "العذراء والموت" من إخراج جوليانو مير خميس وإنتاج مسرح الميدان

3-مجموعة فيديوهات من عروض ستاند أب كوميدي للفنان نضال بدارنة متاحة للجمهور

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4https://www.youtube.com/watch?v=MOVBoUk0bWY&feature=share&fbclid=IwAR2JRb2Cvxj9E2TCvbm7CUoXHXq2mQhDneTkRFiUCmUEVJzQCojSaBAtsjM

5-مهارات جسديّة في الأداء المسرحي

أما في ما سبق من منشورات الراصد وفيها الكثير من المواد الثقافية الفنية والسينمائية، فهي مصنّفة حسب أنواع المحتويات؛

1-أفلام وسينما

2-جولات افتراضية

3-ندوات ومحاضرات وورشات

4-مقالات للقراءة

5-كتب ومجلات ونصوص

6-أغان وموسيقى

7-مسرح وعروض فنيّة