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البحرين تسجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 30 أبريل 2020

أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

 

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وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن من بين الإصابات الجديدة 109حالة لعمالة وافدة، و6 حالات نقلت لهم العدوى بالمخالطة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

 

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 40 حالة إضافية من المصابين بفيروس كورونا.

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