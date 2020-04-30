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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن من بين الإصابات الجديدة 109حالة لعمالة وافدة، و6 حالات نقلت لهم العدوى بالمخالطة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.
كما أعلنت الوزارة عن تعافي 40 حالة إضافية من المصابين بفيروس كورونا.
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