شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 4359 حالة والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 37 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4359 حالة في المغرب.
وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات عند 168 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، بلغ 29563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ولفتت الوزارة المغربية إلى تسجيل 41 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.
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