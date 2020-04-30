مؤسسة بيرتلسمان ستيفتونغ الألمانية تصنف تركيا كدولة استبداد

الخميس 30 أبريل 2020

صنفت مؤسسة بيرتلسمان ستيفتونغ الألمانية للأبحاث، تركيا، لأول مرة، كدولة استبدادية، في مؤشر التحول الذي يصدر كل عامين.



وذكرت المؤسسة الألمانية أن السياسة الداخلية في تركيا أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالقوى القومية والإسلامية والسلطوية.

ووفق التقرير، فقد شهدت السياسة الدولية لأنقرة تحولا جذريا، خاصة منذ ظهور النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات في يونيو 2018.

وقالت المؤسسة إن “هذه الانتخابات وضعت حدا فعليا للنظام البرلماني التركي الذي كان قائما منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة في 1923”.

Advertisements

ولفتت المؤسسة إلى أنه رغم المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم مضى قدماً في خطته لتركيز السلطة بشكل متزايد في الرئيس.

وقد أدى هذا النظام الجديد إلى تسريع الاستبداد، حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ عقب محاولة انقلاب في يوليو 2016.

وكانت للاستبداد المحلي عواقب بعيدة المدى على العلاقات الدولية لتركيا. وقد تدهورت علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسرعة. كما أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي توقفت.

وأوضحت المؤسسة أنه واعتباراً من يناير 2019، كانت المشاكل الرئيسية الثلاث لتركيا هي الوضع الاقتصادي المتدهور، والاستبداد المتصاعد، والاستقطاب العميق في المجتمع