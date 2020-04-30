شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:34 مساءً, 30 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس قد وصل إلى 7594.

واضافت الوزارة أنه تم تسجيل 660 اصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 48519 حالة.

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