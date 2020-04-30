شكرا لقرائتكم خبر عن 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الخميس تسجيل116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 109 حالات لعمالة وافدة وست حالات لمخالطين لحالات قائمة وحالة واحدة قادمة من الخارج ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات القائمة بلغ 1534 .

وأشارت إلى شفاء 40 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1495 ، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.