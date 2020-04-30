شكرا لقرائتكم خبر عن 159 ألف إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا أكثر من 159 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى صباح اليوم ، وبلغت حالات الوفاة 6135 حالة على الأقل. وجاء ذلك في تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية يراعي أحدث الأعداد المسجلة في جميع الولايات الاتحادية. يذكر أن عدد الإصابات كان يزيد أمس على 157500 إصابة، وكانت حالات الوفاة تبلغ 6056 حالة وفاة على الأقل.

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