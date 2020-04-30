شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. لا إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ أن ظهر هذا الوباء في البلاد قبل أكثر من سبعين يوما. وأحصت كوريا الجنوبية عشرة آلاف و765 إصابة منذ أن سجلت الحالة الأولى في 18 فبراير الماضي ، مشيرة إلى أن هذا الفيروس أودى بحياة 247 شخصا .

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