بمساعدة أردوغان.. "كورونا" يضيق الخناق على السجون التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد سجون تركيا حالة من الهلع بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تعنت من النظام الحاكم تجاه السياسيين والمرضى من المعارضين ومخاوف لدى أهالي المعتقلين ومطالبات حقوقية بالإفراج عنهم. أردوغان يفرج عن الإرهابيين ويتعنت مع مصاب بالسرطان "كورونا" يتمدد بسجون أردوغان وتعنت مع المرضى والسياسيين وقال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إن 120 سجينا في 4 سجون أصيبوا بفيروس كورونا. وأضاف، في مؤتمر صحفي: "جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى"، فيما لم يفصح الوزير عن مكان السجون.

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