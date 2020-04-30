الصين ترد على ترامب: لا مصلحة لنا بهزيمتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الصين، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه ليست لديها أية مصلحة في ذلك.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين، إن "الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وبكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها".

ردٌ صيني جاء غداة تصريحات أدلى بها ترامب لوكالة رويترز قال فيها إن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل،

ومنذ تفشي فيروس كورونا، دأب ترامب على تحميل بكين مسؤولية الجائحة العالمية التي أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص بالولايات المتحدة وزجت بالاقتصاد في كساد عميق. وهو ما تنفيه الصين.