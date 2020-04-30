جونسون يبحث تخفيف تدابير كورونا رغم ارتفاع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا، اليوم الخميس، مع أبرز وزرائه لبحث كيفية تخفيف تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الوفيات.



وقال وزير العدل روبرت بوكلاند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان جونسون سيورد بعضا من تفاصيل خطط تخفيف القيود: "لا أعتقد أنكم ستسمعون تفاصيل بعينها، أعتقد بصراحة أن ذلك سيكون سابقا لأوانه"، مضيفا: "شعب بريطانيا يتوقع منا توخي الحذر".

وأظهرت بيانات حديثة، أمس الأربعاء، أن وفيات كوفيد-19 في بريطانيا تجاوزت 26 ألفا وهو ثاني أكبر عدد وفيات على مستوى العالم، الأمر الذي يضغط على الحكومة بشأن استجابتها للتفشي ويزيد الحذر من تشديد القيود على الحركة في حال أدى ذلك إلى موجة ثانية من ارتفاع الحالات.

وستواجه الحكومة تساؤلات كذلك إذا لم تنجح في تحقيق هدف وضعه وزير الصحة مات هانكوك لإجراء 100 ألف فحص للفيروس يوميا بحلول نهاية أبريل/نيسان، إذ تعتبر الفحوص العامل الرئيسي لإنهاء التفشي.

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وعاد جونسون لعمله الإثنين الماضي، بعد شهر من إصابته بالفيروس الذي أدى لنقله للرعاية المركزة، ومن المتوقع أن يعقد في وقت لاحق أول مؤتمر صحفي يومي له منذ مرضه.

وحذر جونسون في وقت سابق من خطورة تخفيف القيود الاقتصادية والاجتماعية الصارمة المفروضة منذ 6 أسابيع لكن مع ارتفاع البطالة وتوقف نشاط العديد من الشركات تتعرض الحكومة لضغوط لوضع إطار عام لاستراتيجية لتخفيف قيود كورونا.

ويتهم حزب العمال المعارض الحكومة بالبطء في التعامل مع الأزمة، وبالتأخر في فرض إجراءات العزل العام وعدم توفير أدوات الحماية للعاملين على خط المواجهة وكذلك أعداد الفحوص.