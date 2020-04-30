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أزمة كورونا تسببت في تقليص أوقات دوام أكثر من 10 ملايين عامل في ألمانيا

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صورة أرشيفية

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا اليوم الخميس أن أزمة كورونا الراهنة تسببت في وصول عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم إلى مستوى قياسي لم يحدث من قبل.

وأوضحت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج أن مجموع العاملين الذين أبلغت الشركات عن تقليص أوقات دوامهم وصل إلى 10.1 مليون شخص .

 

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