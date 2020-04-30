الارشيف / اخبار العالم

أكثر من مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع أكثر من مئة ألف إصابة بفيروس المستجد في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا المئة ألف بينما بلغ عدد الوفيات 1073، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات الخميس.

وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول أن 106 آلاف و498 شخصا أصيبوا بالفيروس، معظمهم في موسكو ومنطقتها. وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات ال24 الأخيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا