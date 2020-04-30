انت الان تتابع أكثر من مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا المئة ألف بينما بلغ عدد الوفيات 1073، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات الخميس.

وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول فيروس كورونا المستجد أن 106 آلاف و498 شخصا أصيبوا بالفيروس، معظمهم في موسكو ومنطقتها. وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات ال24 الأخيرة.