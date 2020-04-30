خدمة عملاء مصر للطيران تنفي فتح حجوزات أمام عملائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نفت خدمة عملاء مصر للطيران فتح الحجوزات أمام عملاءها لحجز الرحلات بدءاً من يوم 16 مايو.



وجاء رد أحد ممثلي خدمة العملاء لأي شخص يحاول حجز أي رحلة خارجية كالتالي: "قرار الحظر وغلق المجال الجوي الصادر من الحكومة حتي 7 مايو المقبل ولم يصدر أى قرار من الحكومة أو وزارة الطيران بتجديد الحظر او رفعة حتي الأن، نافياً تماماً خبر إعادة رحلات مصر للطيران يوم 16 مايو المقبل".

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ولم تفتح مصر للطيران حتي الأن موقعها الإلكتروني لحجز اى رحلة طيران، وفقاً لموقع "الأنباء" المصري.

وذكرت أحد المصادر المطلعة داخل مصر للطيران أن قرار العودة وفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران لابد ان يصدر من رئاسة الوزراء ووزير الطيران المدني، ولا تستطيع مصر للطيران ان تصدر مثل هذا القرار ولا ترسل أي تعليمات بموعد فتح المجال الجوي وإعادة الرحلات حتي الأن.

يشار إلى أن أحد المواقع كشفت عن قرار مصر للطيران بفتح حجز الرحلات بصورة مبدئية تحسبا لاتخاذ قرار بعودة رحلات الطيران مرة أخرى بدءا من يوم 16 مايو المقبل.

وتابع الموقع قائلاً:" من المقرر إقلاع 128 رحلة من مطار القاهرة إلى معظم العواصم والمدن العربية والعالمية وكذلك الرحلات الداخلية بدءا من الدقيقة الأولى ليوم 16 مايو طبقا للتشغيل القديم قبل اتخاذ قرار بحظر الطيران"