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محافظ تعز يوجه بإغلاق منافذ المحافظة بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

محافظ تعز يوجه بإغلاق منافذ المحافظة بسبب كورونا

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ تعز نبيل شمسان مساء اليوم، باغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة، باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل اجراءات وتدابير القطاع الصحي.

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جاء ذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

 

كما وجه المحافظ، لجنة الطوارئ في المحافظة، بسرعة اتخاذ الاجراءت الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.

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