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السلطات السعودية تبدأ من اليوم السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

السلطات السعودية تبدأ من اليوم السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها

متابعات_ الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من اليوم الخميس، إضافة إلى استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وفقا للبيان.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر تأكيده على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

 

وكانت الداخلية السعودية قررت في الثامن من مارس الماضي تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس بها.

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