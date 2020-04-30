"كان بيوصينى احفظ قرأن وبيحب التواشيح وياسين التهامي".. فيديو لزوجة الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"دبابة"

عندما نستمع إلى أغنية الصاعقة الشهيرة نتسائل.. مين هو الشهيد خالد مغربي ؟ولماذا سمي دبابة ؟ و من أطلق عليه هذا الاسم ؟

الشهيد البطل النقيب خالد مغربي كان من شباب ضباط الكتيبة 103 صاعقة ، ورغم رتبته الصغيرة لحداثة سنه ، لكنه كان قيمة وقامة كبيرة جدا لمن يعرفه من رفاق السلاح ،، وأيضا لمن يعرفه من أعداءه .. وقد كانوا يعرفونه جيدا.

نشرت رضوى مجدي زوجة خالد الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة"، مقطع فيديو وهو يؤدي إحدى التواشيح الدينية، معلقه على الفيديو "لله قوم أخلصوا في حبه".

وقال الشهيد في مقطع الفيديو: "لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم فإختارهم خدام".

وعن قصة مقطع الفيديو، قالت أرملة الشهيد لموقع "هُن"، إن هذا المقطع كان يتعلم فيه زوجها الشهيد كيفية عرض التواشيح الدينية كي يقدمها لجنوده فور عودته من الإجازة: "خالد كان بيحب التواشيح وياسين التهامي واللي ظهر صوته في الفيديو بيعلم خالد ده اخوه لأنه كان بيقول لأخوه يعلمه إزاي يقول تواشيح بصوته عشان عايز يقولها للجنود معاه في الكتيبة كتحفيز ليهم".

أما عن طقوس الشهيد في شهر رمضان، قالت رضوى: "كان في رمضان بيحب نفطر على طول في لمه لأنه كان بيحب اللمة جدا وكان قبل الفجر بيدخل الأوضه ويقفل عليه يقرا قرأن، كنا بنحفظ قرأن قبل استشهاده هو استشهد بعد عيد الفطر بـ10 أيام أو أسبوعين وكان بيحفظ سورة يس".

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وتذكرت أرملة الشهيد ذكرياتها مع الشهيد التي لم تنساها مادامت تتنفس: "كان دائما هو اللى بيحب يحضر العصائر وكان عصيرة المفضل عناب كان عاملة قبل استشهاده ولحد دلوقتي عندب العناب اللى كان عامله في الفريزر".

وتحكي رضوى عن أخر رمضان جمعها بالشهيد قائله: "في أخر رمضان وتحديدا قبله بيوم نزلنا اشترينا شنط رمضان وكان بيدعي ربنا أن ربنا يرزقنا السنه اللي بعدها ونكتر الشنط لأننا كنا جايبين على أدنا".

واستكملت: "كان بيوصينى احفظ قران وبيوصيني أني أقرا قرأن للبيبي لأني كنت حامل ساعتها".

ووجهة رضوى رسالة لزوجها الشهيد قائلة: "نفسي تبقى معايا ورمضان ملوش طعم من غيرك، وابنك بيسال عليك طول الوقت ورمضان لسة مبداش عندنا ومش هيبدا".