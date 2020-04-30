الخارجية الإماراتية: نرفض تماما التدخل العسكري التركي في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان دعمها للحل السياسي في ليبيا، ودعت إلى "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل"، وأعربت عن رفضها "لأي تدخل عسكري تركي في الشأن الليبي".
وشددت الخارجية على "دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار "مؤتمر برلين"، داعية جميع الجهات إلى "الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه "الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".
كما أشادت "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا"، معربة "عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية".
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