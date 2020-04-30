الجيش: إصابة 23 عسكرياً خلال تنفيذ مهمات حفظ الأمن وتوقيف 24 شخصاً

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "وحدات الجيش نفّذت مهمّاتها لحفظ ​الأمن​ والاستقرار خلال ​الاحتجاجات​ الشعبية المطلبية في مختلف الأراضي اللبنانية. ونتيجة أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس في مدينتي ​طرابلس​ وصيدا أصيب 23 عسكريّاً بجروح مختلفة، أحدهم إصابته بالغة وقد بُترت أصابع يده. وأوقفت قوى الجيش 24 شخصاً من بينهم سوريَان وفلسطينيان، لإقدامهم على رمي المفرقعات ورشق العسكريين بالحجارة والزجاجات الحارقة وافتعال أعمال شغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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