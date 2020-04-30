وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 725

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الى 725، جميعها لوافدين، فيما استقىت حالات الوفاة على 24.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تم التثبت من شفائها مخبريا هي 150، أما عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية لمقيمين هي 1367، جميعها جاءت سلبية، أن عدد الفحوصات التي أجريت للوافدين هي 686 وقد أتت النتيجة إيجابية لـ4 أشخاص.
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