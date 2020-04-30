قاسم هاشم: مطالبون بالعمل من أجل توسيع شبكة الامان الاجتماعي

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ بعد لقاءه مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ الى أن "اللقاء هو للتداول في كل قضايا هذا الوطن وعلى كل مستوياته خاصة في ظل الظروف التي يمر بها وطننا وأمتنا وهذا ​العالم​، وطبعا ما يدفعنا في هذه الأيام إلى الدعوة لأن نعمل على تمتين وحدة الكلمة والصف كعادة هذه الدار دار جامعة دار الوحدة الوطنية من أجل هذا الوطن ومن اجل تحصين الواقع الوطني وما أحوجنا في هذا الظرف الذي يمر به وطننا والتحديات جمة من أن نعمل على جمع الكلمة وعلى وحدة الموقف الداخلي لنستطيع مواجهة التحديات وما أكثرها على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولهذا المطلوب اليوم التكافل والتضامن بين كل أبناء هذا الوطن، بين كل مكوناته لنستطيع درء الأخطار عنه، ولحمايته وتحصينه في مواجهة أي خطر محدق به، وطبعا اليوم نحن مطالبون جميعا بالعمل على توسيع المساحة المشتركة بين كل المكونات من أجل تأمين شبكة أمان اجتماعي اقتصادي لمصلحة اللبنانيين لندفع عنهم العوز والجوع و​الفقر​، ولنستطيع تجاوز ​الأزمة​ الاقتصادية وهذه مسؤولية الجميع في كل المواقع موالاة ومعارضة لأن المطلوب اليوم هو التفتيش عن هذه المساحة المشتركة لمصلحتنا جميعا لان مرحلة الخطر تتطلبي وحدة الموقف بعيدا عن المصالح والمكتسبات السياسية والحزبية والمناطقية لان الإنقاذ يحتاج إلى تضافر جهود كل المكونات موالاة قبل المعارضة فالإنقاذ هو مسؤولية وطنية تحتم على الجميع الاشتراك في ​مسيرة​ الإنقاذ من اجل خلاص وطننا ومن اجل أن يبقى هذا الوطن راية لجميع أبنائه بكل مكوناته".

واستقبل مفتي الجمهورية ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ مهنئا ب​شهر رمضان​ المبارك.