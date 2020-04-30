بلدية حارة حريك: لا اصابات بكورونا في حارة حريك والضاحية الجنوبية

أعلنت بلدية ​حارة حريك​ في بيان أن "الفحوصات التي اجرتها فرق ​وزارة الصحة العامة​ في بلدة حارة حريك و​الضاحية الجنوبية​ في اطار العمل على احتواء ​فيروس كورونا​، كشفت عدم وجود اي اصابة ضمن الفحوصات الـPCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا الـ347، كما اتت الفحوصات ال،1318 التي اجريت في الضاحية والتي اجريت نهار السبت 25 نيسان 2020 جميعها سلبية"، مشيرة الى أن "هذه النتائج الايجابية هي نتيجة التزام المواطنين والاجراءات التي اتخذتها ​بلدية حارة حريك​ في جميع اقسامها " ​الشرطة​، المفرزة الصحية، الاشغال ومركز الرعاية الصحية الاولية"، الى جانب الخطوات التي اتخذتها الجهات الرسمية".

وكانت العينات في حارة حريك قد اخذت من القصر البلدي حيث اجرت 40 فحصاً لموظفي ​البلدية​ وعدد من المواطنين قبل ان تنتقل لاجراء 307 فحص عشوائي للمواطنين في ثلاث نقاط هي ميدان ​شهداء المقاومة​ الاسلامية، موقف التعاونية الوطنية وموقف سوبر ماركت رمال، حيث خضع المواطنون للفحص بعد ان كانوا قد قاموا باعطاء بعض المعلومات.