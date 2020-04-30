لجنة متابعة تدابير فيروس كورونا:عدم الالتزام يضع المجتمع بأسره في دائرة خطر تفشي الوباء

أعلنت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​، في بيان صدر بعد إجتماعها أن "​لبنان​ لا يزال في مرحلة احتواء خطر انتشار الفيروس، وان عدم التزام المواطنين بوسائل وارشادات ​الوقاية​ والحماية يضع ​المجتمع اللبناني​ بأسره في دائرة خطر تفشي الوباء".

وأوضحت أن "الجهد والخطة المعتمدة لاعادة فتح القطاعات تم وضعها وفقا لاسس علمية على خمسة مراحل، وبالتالي يقتضي الايضاح ان لبنان لا يزال في مرحلة احتواء خطر انتشار الفيروس كورونا وان عدم التزام المواطنين بوسائل وارشادات الوقاية والحماية يضع المجتمع اللبناني باسره في دائرة خطر تفشي الوباء سيما وان المنحنى الوبائي لانتشار الفيروس في لبنان يشير الى ارتفاع مستقبلي خارج عن السيطرة في حال عدم الالتزام بالخطة الموضوعة مما يمكن ان يجهض كافة الجهود والاجراءات التي بذلت منذ بداية هذه الازمة"، مشيرة الى أن "التعميم على ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة اعادة العمل بالوتيرة المعتادة لجهة استقبال المرضى واجراء العمليات الجراحية بالتوازي مع استقبال مرضى كورونا ضمن تدابير واليات الحماية والوقاية التي تم وضعها لهذه الغاية".

وبينت ان "احالة مسودة خطة لاحتواء وتخفيف المخاطر في ​القطاع الصحي​ في حال ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بشكل يفوق المتوقع (مرفقة ربطا) الى ​وزارة الصحة العامة​ لدراستها من قبلها وابداء ملاحظاتها وايداعها لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال مدة اسبوع من تاريخه".

